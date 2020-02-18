الغارديان: بعض الجهات دأبت على الترويج لوجود طرف ثالث للقيام بعمليات اختطاف الناشطين

2020/02/18 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناولت الصحف البريطانية عددا من القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، منها عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون في العراق.

وسلطت صحيفة الغارديان في تقرير الضوء على ما يتعرض له الناشطون والمتظاهرون من قبل مجموعات مسلحة، وكيفية استخدام عمليات الاختطاف، والقتل لإسكات الناشطين العراقيين.

وكشف التقرير عن أن بعض الجهات دست عناصرها بين المتظاهرين لتقصي أخبارهم والتجسس عليهم، والتواجد داخل خيامهم، ويراقبون الداخل والخارج.

ويقول التقرير إن بعض الجهات دأبت على الترويج لوجود طرف ثالث هو الذي يقوم بعمليات اختطاف الناشطين، أو تعذيبهم أو قتلهم.

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