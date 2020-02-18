صحيفة اندبندنت: هل أصبحت حكومة الطوارئ خياراً لإنهاء الأزمة العراقية؟

2020/02/18 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلطت صحيفة اندبندنت البريطانية، الضوء على الازمة العراقية المستمرة منذ اندلاع الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ تشرين اول الفين وتسعة عشر، متسائلةً عن امكانية ان تنقذ حكومة الطوارئ البلاد من ازمة تتفاقم يوما بعد آخر.

وأكدت الصحيفة ان المتظاهرين طالبوا بحكومة طوارئ أو إنقاذ وطني مستقلة عن القوى السياسية وتتكفل بمحاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين وتضمن إجراء انتخابات مبكرة خارج إطار السلاح المنفلت.

وعلى الرغم من أن معظم القوى السياسية الرئيسية تعلل رفضها تشكيل حكومة طوارئ بالعودة إلى الدكتاتورية والمخاوف من الحرب الأهلية، إلا أن مراقبين يرون أن تلك القوى تخاف فتح ملفات عدة متعلقة بالفساد فضلاً عن ملف قمع الاحتجاجات.

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