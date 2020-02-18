2020/02/18 | 13:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس (الاثنين)، محاولة تعزيز صورة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو من خلال التعاقد مع شركة لتوجيه انتقادات للاعبين حاليين وسابقين، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن إذاعة «كادينا سير كاتالونيا» الإسبانية كانت قد أفادت عن تعاقد النادي مع شركة العلاقات العامة «آي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة ينفي ضلوعه في حملة لتشويه ميسي على مواقع التواصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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