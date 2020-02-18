2020/02/18 | 13:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة : دعوات برلمانية لـ إلغاء عطلة يوم السبت للمدارس المستقلة / اقترح النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الغاء عطلة السبت للتلاميذ والطلبة، مرجعا ذلك الى “الظروف التي أدت إلى التعطيل لدوام المدارس وعدم انتظام الدوام الرسمي”.ووجه الكعبي طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء تابعته المستقلة ذكر فيه أنه “بالنظر للظروف التي مر بها […]

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