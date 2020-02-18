انتخابات مبكرة وخدمات.. تفاصيل اجتماع علاوي بالكتل وحزب معارض يدعمه

2020/02/18 | 13:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



أنهى رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، اجتماعه مع عدد من قادة الكتل السياسية الرئيسة في البلاد،...

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