2020/02/18 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت مصدر كردستاني ، ان وفدا مشتركا من الاطراف الكردستانية سيقوم غدا بزيارة العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، إن وفدا مشتركا من الاحزاب الكردستانية سيقوم بزيارة العاصمة بغداد غدا الاربعاء، سيلتقي برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لمناقشة تشكيل الحكومة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من الأحزاب الكردية يزور بغداد غدا الأربعاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من الأحزاب الكردية يزور بغداد غدا الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).