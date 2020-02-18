2020/02/18 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، إلى توفير المناخ السياسي وفرض الأمن من أجل إجراء الانتخابات المبكرة.وقال العبودي في تغريدة له على منصة “تويتر”، واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، إن “الانتخابات المبكرة وسيلة مهمة لاستقرار العملية السياسية، وهي من المطالب الأساسية للمتظاهرين السلميين”.واضاف: “لذا من لضروري توفير المناخ السياسي لها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبودي يدعو الى توفير المناخ السياسي وفرض الامن لاجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبودي يدعو الى توفير المناخ السياسي وفرض الامن لاجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).