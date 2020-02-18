2020/02/18 | 13:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، عن تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام المواطنين.وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، انه “تقرر تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة المواطنين”، مبينا ان “ساعات الفتح ستكون من السادسة صباحا ولغاية الـ12 ظهرا بعدما كانت من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفريق الركن البياتي يعلن تمديد فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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