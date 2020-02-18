2020/02/18 | 13:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس ممثلية كردستان في بغداد يؤكد للمربد ان وفدا سيصل اليوم للاجتماع مع علاوي لتشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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