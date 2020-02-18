مشاهد من مسيرات طلبة ذي قار: “محد طلعنا والموطن مطلبنا”

2020/02/18 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج العشرات من طلبة مدارس ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمسيرة احتجاجية تجوب شوارع المحافظة، للمطالبة بتحقيق مطالب المتظاهرين.وتأتي هذه المسيرات الاحتجاجية، لتدعيم زخم انتفاضة تشرين وزيادة الضغط على القوى السياسية في تنفيذ مطالب المحتجين، بانتشال النظام السياسي من الفساد والمحاصصة.محد رجعنه وتدرون ..محد طلعنه ,لا فتوى ولا تغريدات ..[…]

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