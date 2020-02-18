2020/02/18 | 13:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الثلاثاء استعداد مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي في حال تم الأتفاق مع الكتل النيابية والانتهاء من ترشيح الحقائب الوزارية.ودعا الحداد إلى ضرورة تمثيل المكونات وتحقيق التوازن في الحكومة الجديدة، وجاء حديث سيادته خلال استقباله في مكتبه ببغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد: يجب أن تشكل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية وعليها أن تراعي حقوق المكونات وتلبي مطالب المتظاهرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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