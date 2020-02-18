مقترح لتشكيل

2020/02/18 | 13:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراقترح ناشط بارز، مبادرة لـ"حل الأزمة" عبر تشكيل مجلس يضم 9 شخصيات من بينهم تمثل المتظاهرين والمرجعية الدينية والحكومة، يقوم بأربع مهام.

اقترح ناشط بارز تشكيل "مجلس ثورة تشرين" لحل الأزمة" التي تواجهها البلاد

وقال أحمد الحلو، وهو ناشط بارز في الاحتجاجات السابقة، ارتبط اسمه بحراك الأول من تشرين/أكتوبر 2019، حين دعا إلى "انتفاضة شعبية" للإطاحة بالنظام، قال إن "أعضاء المجلس لا يتولون أي مناصب إلا أنه ينال التصويت البرلماني لمنحه الشرعية".

ونصت المبادرة التي حملت اسم "الحراك الثوري العراقي لحل الأزمة"، على ما يلي:

أولًا| يتم تشكيل مجلس تحت مسمى (مجلس ثورة تشرين ) ويتكون من تسعة أعضاء وهم ممن أفرزتهم الساحات العراقية بالتصويت، وممن رفعت صورهم وطالب بهم الثوار، وأضف إلى ذلك ممثلاً عن المرجعية وممثلاً عن الحكومة وهم كل من:

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي

الفريق الركن عبد الغني الأسدي

القاضي عبد الأمير الشمري

فائق الشيخ علي

علاء الركابي

كاظم السهلاني

مهند نعيم الكناني

ممثل عن المرجعية (يجري اختياره من قبل المرجعية)

ممثل عن الحكومة (محمد توفيق علاوي)

ثانيًا| مهام المجلس:

تسمية رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتة.

تحديد موعد للانتخابات المبكرة.

تسمية أعضاء مستقلين لمفوضية الانتخابات.

مراجعة قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان.

ثالثًا| إيجاد الشرعية القانونية للمجلس أعلاه داخل قبة البرلمان ومنحه الصلاحية الكاملة للعمل .

وشدد الناشط، على رفض أي دور يوكل لـ (الحراك الثوري العراقي) الذي ينتمي له، "سواء كان داخل الحكومة المشكلة أو المجلس"، مؤكدًا أن "الهدف هو التغيير وليس السعي إلى المناصب والمنافع الشخصية".

يتكون المجلس وفق المبادرة من 9 أعضاء من بينهم ناشطون لأداء 4 مهام على رأسها اختيار رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة

بالتزامن، تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع عددًا من الناشطين البارزين في ساحة الحبوبي، مركز الاحتجاجات في محافظة ذي قار.

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