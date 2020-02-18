الثقافة تعلن تجميع 13 قطعة من رأس الثور المجنح

2020/02/18 | 13:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، إنجاز تجميع رأس الثور المجنح ووضعه في مكانه بالقاعة الآشورية في المتحف العراقي، مشيرة إلى أن الجهات المختصة استطاعت استرداد القطع الـ13 المُعدة للتهريب.

الثقافة: أعدنا إظهار الرأس في وضعه العمودي بعد تجميع القطع الخاصة بالثور المجنح والبالغ عددها (13) قطعة

قال مدير المختبر المركزي في دائرة المتاحف العامة جعفر عويد حسن، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الملاكات العراقية بذلت جهودًا كبيرة في إكمال وتجميع راس الثور المجنح الذي تعرض للتقطيع والتهريب"، مشيرًا إلى أن "العمل جرى وفق بروتوكول للتعاون بين وزارة الثقافة/ الهيئة العام للآثار والتراث والوكالة الإيطالية للتعاون الدولي بخصوص الإسناد والفعاليات المؤسسية لحماية واستعادة التراث الثقافي العراقي".

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أضاف عويد، أنه "أعدنا إظهار الرأس في وضعه العمودي بعد تجميع القطع الخاصة بالثور المجنح والبالغ عددها (13) قطعة بعد إجراء سلسلة من الخطوات الخاصة بالتوثيق الصوري والبيانات والرسم التخطيطي"، مبيناً أنه "جرى ترقيم القطع وفصلها عن القاعدة المثبت عليها سابقا بعد وضعها في ثلاث أقسام رئيسة وهي الوجه والوسط والتاج".

وتابع مدير المختبر المركزي بشأن مراحل العمل "بدأنا بالتنظيف الجاف وتجميع القطع وقياس السطحين للقطع لغرض المطابقة لتعيين النقاط لعمل ثقوب للقضبان الفولاذية"، مؤكدًا أن "العاملين من الكوادر الفنية والعلمية في المختبر بذلوا جهودًا كبيرة مع الفريق الايطالي في عملية إعادة الرأس وتجميع القطع وفق منظور علمي دقيق، أكدنا فيه على بقاء فواصل القطع وعدم ملئها بأي مادة لتكون شاهد على الأحداث التي جرت على رأس الثور للتذكير وتعزيز حماية التراث الثقافي في المستقبل".

وختم بالقول إن "بعض الإجراءات الخاصة بالعمل اليومي اتخذت لإعادة الرأس إلى وضعه الطبيعي وهي إسناد قاعدة العرض من الجوانب والأمام بقطع إضافية، فضلًا عن عمل ماسك ضد الصدأ وعمل حاجز حول الرأس لحمايته وإسناده من الأسفل مع القاعدة بقطع خشبية مختلفة مع التنظيف والمعالجة اللونية".

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