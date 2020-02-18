2020/02/18 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران على استعداد لتقديم المساعدة للبنان من أجل تحسين أوضاعه الاقتصادية المستقلة …استعرض رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مع الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، آخر المستجدات في المنطقة، وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.اقر المزيد : باسل حسين : ايران لا تثق بـ مقتدى الصدر و ستتخلى عنه كما فعلت في عام 2009 […]

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