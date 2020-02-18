2020/02/18 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صديقة رونالدو ترتدي خاتما من الياقوت الأزرق مرصع بالألماس..تعرف على قيمته

المستقلة ... واصلت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جذب اهتمام الصحف العالمية، بإطلالاتها المميزة والمتجددة.

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