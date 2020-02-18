ضبط حاوية بداخلها ثلاث عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر

2020/02/18 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (18 شباط 2020)، ضبط حاوية حجم (40) قدم بداخلها عجلات عدد (3) معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملية الضبط جاءت وفق معلومات مؤكدة لدى خلية مفرزة المخابرات واستحصال موافقة قاضي التحقيق تم فتح الحاوية وضبط محاولة التهريب".

وأضافت أنه "تم إحالة ما ضبطه الهيأة وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

بغداد اليوم- ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، الثلاثاء (18 شباط 2020)، القبض على المتهم الذي ارتكب مجزرة بحق عائلة مكونة من الزوج والزوجة جنوب ناحية بهرز.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تم إلقاء القبض على

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، الثلاثاء (18 شباط 2020) إلقاء القبض على 10 إرهابيين بينهم أمير بتنظيم داعش.

وذكرت الأسايش، في بيان، إن "أسايش محافظة السليمانية ألقت القبض على عشرة من عناصر تنظيم داعش بالتعاون مع

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الأولى لحماية الحقول والمنشآت النفطية.

وقال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، في بيان مقتضب: "العمليات شرعت بالمرحلة الأولى لتعزيز التواجد الأمني بالقرب

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