على ثلاثة إرهابيين في الموصل

2020/02/18 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقتي حي الشفاء والعمل الشعبي في حمام العليل بالموصل”.واضافت، ان “الارهابيين هم من العناصر التي شاركت بالقتال […]

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