ميتش إيفانز يفوز بالجائزة الكبرى في سباق (فورمولا إي)

2020/02/18 | 14:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فاز سائق فريق "باناسونيك جاكوار للسباقات"، ميتش إيفانز، بجائزة مدينة ميكسيكو "CBMM Niobium" بعد تقديمه أحد أفضل سباقاته أداءً في بطولة "فورمولا إي"، وسيطر إيفانز على السباق منذ المنعطف الأول في اللفة الأولى، ليصل إلى خط النهاية متقدماً بفارق أربع ثوانٍ عن صاحب المركز الثاني أنطونيو فيليكس دا كوستا.

وبعد أن تصدر مجموعته في التجارب وحقق المركز الثاني في التجارب النهائية، انتزع إيفانز الصدارة من أندريه لوتيرير من فريق "تاغ وير بورشيه" بعد تجاوزه عند أول منعطفات مسار حلبة مدينة ميكسيكو ليقدم أداءً مذهلاً ضمن له الفوز.

وبعد حصده 26 نقطة للفريق البريطاني، يتصدر إيفانز الآن بطولة السائقين ببعد نقطة عن صاحب المركز الثاني، وفريقه يحتل المركز الثاني في بطولة الفرق.

ولم يكن سباق نهاية الأسبوع سارّاً للجميع، حيث أنهى زميل ميتس في الفريق جيمس كالادو السباق في المركز التاسع قبل أن يتم استبعاده بسبب مخالفة تقنية تتعلق بالطاقة.

وقال إيفانز "هذه النتيجة تعد شاهداً على جودة الفريق وعملهم الممتاز منذ المشاكل التي واجهتنا في سانتياغو، إنه يوم رائع للفريق.



من المذهل أن نُظهر سرعات سيارة (جاكوار I-TYPE 4)، وليس ذلك في اللفة الأولى فقط، إنما في السباق كله".

وأضاف "بعد تجاوز عن قرب مع أندريه لوتيرير عند الزاوية الأولى، أخذتُ الصدارة وثابرتُ منذ ذلك الحين للحفاظ على تركيزي ولتكون قيادتي فعالة قدر الإمكان.



لقد أظهرنا سرعتنا هذا الأسبوع والآن نخطط لتحقيق ذلك مجدداً في بقية الموسم".

وقال مدير فريق "جاكوار باناسونيك للسباقات" جيمس باركلي: "يا له من سباق ويوم رائع للفريق وللجميع في جاكوار، قدم ميتش والفريق أداءً ممتازاً وفوزاً مستحقاً اليوم".

ويتجه فريق "باناسونيك جاكوار للسباقات" إلى مراكش في 29 شباط الجاري، للمشاركة في الجولة السادسة من بطولة "فورمولا إي" التي ينظمها الاتحاد الدولي الدولي للسيارات (FIA).

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