ضبط 3 عجلات معدة للتهريب في ميناء ام قصر

2020/02/18 | 14:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاوية بداخلها ثلاث عجلات مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "تمكنت من ضبط حاوية بداخلها ثلاث عجلات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة".

وأضافت انه "تمت عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة لدى خلية مفرزة المخابرات واستحصال موافقة قاضي التحقيق تم فتح الحاوية وضبط محاولة التهريب".

وأكدت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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