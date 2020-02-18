شاهد التجربة الأولى للطيار البشري بارتفاع قياسي في سماء دبي

2020/02/18 | 14:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شهدت مدينة دبي الإماراتية نجاح أول تجربة لإقلاع طيار بشري ذاتيا بنسبة 100 في المئة، وذلك ضمن جهود تمكين الإنسان من التحليق في الجو من دون مساعدة.واعتبر “إكسبو دبي 2020” و “جيتمان دبي” في بيان التجربة الناجحة إنجازا جديدا هو الأول من نوعه، إذ حلّق الطيار في الجو على ارتفاع كبير […]

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