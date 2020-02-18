2020/02/18 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجل ليلي مراد وتزوج سعاد حسني..معلومات عن زكي فطين عبد الوهاب فى عيد ميلاده (المستقلة) – منى شعلان/يحتفل اليوم ، الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب ، بعيد ميلاده الـ59 ، فهو من مواليد القاهرة ، وولد في 18 فبراير 1961 ، نشأ فى بيئة سينمائية ، وينتمى لعائلة فنية عريقة.والدته النجمة ليلى […]

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