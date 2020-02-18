2020/02/18 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نكتة «فيصل القاسم» عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين المستقلة / سخر الإعلامي فيصل القاسم من مواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبخاصة الأخيرة.وقال “فيصل القاسم” في تغريدة رصدتها المستقلة عبر حسابه بـ”تويتر”: محمد بن سلمان هدد بنقل المعركة إلى شوارع إيران، ثم ذهب لدعم الميليشيات الإيرانية شمال سوريا ضد تركيا،،،،،ههههههههه خوووووووش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نكتة «فيصل القاسم» عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نكتة «فيصل القاسم» عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).