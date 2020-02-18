تسريبات تكشف مزايا هاتف “آيفون 12” المقبل

2020/02/18 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت أشهر طويلة تفصل عن موعد طرح هاتف “آيفون 12″، لكن الشائعات الرقمية بدأت في الكشف عن الخصائص المرتقبة للجهاز الذي يحظى بترقب واسع في العالم.وبحسب موقع “فوربس” فإن هاتف “آيفون 12” سيشهد تغييراً لافتاً على مستوى التصميم، والسبب هو أن الجهاز سيدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات.وأورد المصدر أن شركة “أبل” […]

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