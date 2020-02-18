بساتين كربلاء تخسر نخيلها لهذا السبب..!

2020/02/18 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة ان التراجع في انتاج التمور يعود الى تجريف البساتين وتحويلها الى قطع اراضي سكنية.وقال رئيس الاتحاد وليد حمد الكريطي، إن “ظاهرة تجريف البساتين التي استفحلت في المناطق الريفية بكربلاء في الفترة الماضية تسببت بخسائر كبيرة للنخيل والاشجار التي تشتهر بزراعتها المحافظة ما ادى الى تدهور […]

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