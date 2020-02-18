2020/02/18 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعد موقع إيران انترناشيونال تقريراً عن مدى التكلفة الباهظة للنقل الجوي للأسلحة من إيران إلى سوريا، والمخاطر التي تتعرض لها الطائرات الناقلة للشحنات.

وأشار الموقع إلى أن هناك ثلاث قوات رئيسية مشاركة في النقل الجوي للأسلحة من طهران إلى دمشق وحماه، وهي القوات الجوية السورية، والقوات الجوية التابعة لجيش إيران، والقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف الموقع ان شحنات الأسلحة الإيرانية التي ترسل إلى سوريا منذ عامين تقريباً تتعرض لغارات إسرائيلية، أثناء تفريغ الشحنات ونقلها من المطار إلى مستودعات التخزين، أو في المستودعات ذاتها، وآخرها وقعت في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير إيران انترناشيونال: تكاليف نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا باهظة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير إيران انترناشيونال: تكاليف نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا باهظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).