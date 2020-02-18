صادقون: الانتخابات المبكرة تعتبر وسيلة مهمة لاستقرار العملية السياسية

2020/02/18 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، ان الانتخابات المبكرة تعتبر وسيلة مهمة لاستقرار العملية السياسية.

وقال العبودي في تغريدة على حسابه في تويتر، ان الانتخابات المبكرة، من المطالب الأساسية للمتظاهرين السلميين وهي وسيلة مهمة لاستقرار العملية السياسية، مؤكدا ضرورة توفير المناخ السياسي لها وفرض الأمن والقانون لكي تكون الانتخابات المقبلة معبرة عن كل العراقيين.

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