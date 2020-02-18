الحكيم يدعو نظيره الدنماركي جيبي كوفد إلى إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد

2020/02/18 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، نظيره الدنماركي جيبي كوفد إلى إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد.

وقالت الخارجية في بيان، إن الحكيم بحث مع وزير الخارجيّة الدنماركيّ جيبي كوفد، تطوُّرات العلاقات الثنائيّة بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، سيّما الاقتصاديّة، والتجاريّة منها، وتشجيع المُستثمِرين الدنماركيّين على الإفادة من الفرص الاستثماريّة المُتوافِرة في العراق.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا عدداً من القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية مُواصَلة الجُهُود لتثبيت الاستقرار، كما تناولا مكافحة الإرهاب في المنطقة، وضرورة تبنّي مواقف داعمة لدول المنطقة في ظلّ الأوضاع الراهنة.

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