عمليات بغداد تعلن تعرض منتسبين للهجوم ببنادق ’’الصيد’’ قرب ساحة الخلاني

2020/02/18 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء (17 شباط 2020)، تعرض منتسبين للهجوم ببنادق ’’الصيد’’ قرب ساحة الخلاني وسط بغداد

وقالت القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية تعرضت قبل قليل الى هجمات ببنادق الصيد (الصجم) قرب ساحة الخلاني ببغداد".

وأضافت أنه "مما ادى الى إصابة أحد منتسبي الفوج السادس بالعين"، وجددت القيادة "دعوتها للمتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهرات".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (18 شباط 2020)، ضبط حاوية حجم (40) قدم بداخلها عجلات عدد (3) معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملية ال

بغداد اليوم- ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، الثلاثاء (18 شباط 2020)، القبض على المتهم الذي ارتكب مجزرة بحق عائلة مكونة من الزوج والزوجة جنوب ناحية بهرز.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تم إلقاء القبض على

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، الثلاثاء (18 شباط 2020) إلقاء القبض على 10 إرهابيين بينهم أمير بتنظيم داعش.

وذكرت الأسايش، في بيان، إن "أسايش محافظة السليمانية ألقت القبض على عشرة من عناصر تنظيم داعش بالتعاون مع

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