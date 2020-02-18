الغانمي يبحث مع رئيس الناتو استئناف وتوسيع عمل البعثة في العراق

2020/02/18 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء (18 شباط 2020) مع رئيس بعثة الناتو، الجنرال جيني كاردينيا، استمرار عمل البعثة وتوسيع عملها في العراق.

وذكر اعلام وزارة الدفاع، في بيان، أن "رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن عثمان الغانمي، التقى اليوم، رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا".

وأشار الى أن "الجانبين أكدا أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهام البعثة وتوسيع عملها في العراق".

وقال عن الغانمي قوله: إن "اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق وتوسيع العمل خاصةً في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، بالإضافة الى زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة".

بدوره أكد الجنرال جيني، وفقا للبيان، "على ان بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة القادمة والتي تهدف الى توسيع وتطوير العمل في العراق".

بغداد اليوم-بغداد

اعرب النائب الاول بشير الحداد، لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء (18 شباط 2020)، عن استعداد البرلمان لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال مكتب النائب الثاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

رجح النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الثلاثاء، (18 شباط 2020)، تأجيل عرض التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، داخل مجلس النواب الى الاسبوع المقبل في حال استمرت الضغوط عليه من قبل السنة والكرد.

وقال قدو في

بغداد اليوم- متابعة

كشف نائب عن دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، عن عدم ائتلافه لحكومة المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، موضحاً حقيقة توزيع حقائب حكومة علاوي وفقاً للمحافظات.

وقال النائب كاطع الركابي، في تص

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