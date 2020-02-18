بشير الحداد يعرب عن استعداد البرلمان لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة علاوي

2020/02/18 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعرب النائب الاول بشير الحداد، لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء (18 شباط 2020)، عن استعداد البرلمان لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال مكتب النائب الثاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحداد أعلن استعداد مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي في حال تم الاتفاق مع الكتل النيابية والانتهاء من ترشيح الحقائب الوزارية".

ودعا الحداد، بحسب البيان "إلى ضرورة تمثيل المكونات وتحقيق التوازن في الحكومة الجديدة"، لافتا إلى أن ذلك جاء خلال استقباله في مكتبه ببغداد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي والوفد المرافق له".

واضاف أن "اللقاء جرى خلاله بحث التطورات السياسية والأحداث الجارية على الساحة العراقية وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

واردف الحداد :"يجب أن تشكل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية وعليها أن تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالب المتظاهرين السلميين المدنيين، والاستجابة للمطالب المشروعة في محاربة الفساد وتحسين الأوضاع وتأمين الخدمات الأساسية وتكثيف العمل والجهود لعودة الاستقرار إلى الشارع في عموم محافظات العراق".

بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء (18 شباط 2020) مع رئيس بعثة الناتو، الجنرال جيني كاردينيا، استمرار عمل البعثة وتوسيع عملها في العراق.

وذكر اعلام وزارة الدفاع، في بيان، أن "رئيس اركان الجيش،

بغداد اليوم- بغداد

رجح النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الثلاثاء، (18 شباط 2020)، تأجيل عرض التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، داخل مجلس النواب الى الاسبوع المقبل في حال استمرت الضغوط عليه من قبل السنة والكرد.

وقال قدو في

بغداد اليوم- متابعة

كشف نائب عن دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، عن عدم ائتلافه لحكومة المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، موضحاً حقيقة توزيع حقائب حكومة علاوي وفقاً للمحافظات.

وقال النائب كاطع الركابي، في تص

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