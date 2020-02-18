العراق ينسق مع السودان لنقل تسعة طلاب عراقيين مازالوا في الصين

2020/02/18 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير العراقي في الصين احمد برواري، عن وجود تسعة طلاب عراقيين في ووهان الصين، مؤكدا أنه الحكومة تنسق مع السودان لنقل الطلبة التسعة مع الطلبة السودانيين.وقال برواري، إن “عدم اجلاء هؤلاء الطلبة بواسطة الطائرة الايرانية في وقت سابق يعود لكون بعضهم كانوا متخوفين من ان يتم حجرهم في ايران لأربعة عشر يوم مدة […]

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