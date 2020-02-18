2020/02/18 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تعرض القوات الامنية الى هجمات ببنادق الصيد قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى، إن ” قواتنا الامنية تعرضت قبل قليل الى هجمات ببنادق الصيد (الصچم) قرب ساحة الخلاني ببغداد”.واضافت أن “هذا التعرض ادى الى إصابة احد منتسبي الفوج السادس بالعين”، وجددت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد: تعرض القوات الامنية الى هجمات ببنادق الصيد قرب الخلاني وسط العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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