“كورونا” فيروس يكشف النواة الفاسدة.. نيكولاس كريستوف

2020/02/18 | 14:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: نيكولاس كريستوف لقد خاطرت الصين بنفسها وبالعالم بإساءتها التعامل مع تفشي فيروس «كورونا» في دولة ينظر لها بوصفها أرض علوم القرن الحادي والعشرين، ولا تزال تسير بسياسات قديمة.فقد تنبأ الباحثون في الصين قبل عام في مقال بمجلة “الفيروسات” بأنه “من المحتمل جداً” حدوث انتشار لهذا الفيروس، ووصفوا الأمر بأنه “قضية عاجلة”.وبمجرد انتشار […]

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