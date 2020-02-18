القضاء الاعلى يبحث تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية

2020/02/18 | 14:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية.

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