2020/02/18 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عرمش_شوكت بعد ان قدمت قائمة اسماء كالحة كانت رفضت من قبل الجماهير الثائرة في ساحات الاحتجاج.قفز اسم " محمد توفيق علاوي " ليصل الى عتبة التكليف بتشكيل الوزارة الجديدة .مع انه لم ينج تماماً من الرفض الجماهير الغاضبة.الامر الذي دعاه ان يحاول اللوذ بطلب الرجاء من المنتفضين القبول.عبر تقديمه قائمة من تعهدات عائمة في بحر الاستعصاء السائد، اذ انها لم تحظ بامكانية تنفيذ مطالب جماهير الانتفاضة المعلقة منذ سبعة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي عرمش شوكت - مفارقات ومقاربات سياسية .. ومعلقات علاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#علي عرمش شوكت - مفارقات ومقاربات سياسية .. ومعلقات علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).