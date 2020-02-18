2020/02/18 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الطيب_عبد_السلام في اول الحوارات المفتوحة و التي سوف تستمر نبداء اليوم مع خالد تورين، و خالد بتعريفي الخاص رجل ذو حاسة فلسفية حية و قدرة أدبية رفيعة على التفلسف، لا أحب التزكية الأكاديمية لإنها مجرد رخصة سلطوية و لكن التعريف الحقيقي هو ما يصنعه واقعه.ف إلى الحوار.- ماهي الفلسفة؟ *اولاً : شاكر وممتن كل الإمتنان ، للأديب المفكر الطيب عبدالسلام وسعيد جدا بهذه المبادرة الحوارية نتمنى ان تكون ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الطيب عبد السلام - ما هي الفلسفة؟ حوار جماعي مع خالد تورين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الطيب عبد السلام - ما هي الفلسفة؟ حوار جماعي مع خالد تورين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).