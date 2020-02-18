2020/02/18 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الإعلامية اللبنانية ​ريا أبي راشد​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل أحد المطاعم وهي تتناول البيتزا برفقة زوجها.وقالت:” أنا حاليًا متواجدة في روما وبدي أحاول أعمل متل الانستغرامرز المثاليين، وأصور كأني عم اكل بيتزا كل يوم، القاعدة إنه البيتزا ما تقرب كتير على تمك،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريا أبي راشد تقلّد “الفاشونيستاز” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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