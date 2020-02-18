نائب لـ”العهد”: نحو 60 شخصية مرشحة لكابينة علاوي قُدمت للمساءلة والعدالة

2020/02/18 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء، عن تقديم 57 مرشحا لاختيار 19 منهم من أجل تشكيل كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيرا إلى عرضهم على المساءلة والعدالة.وقال سلام في حديث لفضائية “العهد”، إن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اجرى اتصالا امس مع رئيس الوزراء […]

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