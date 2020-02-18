خامنئي يدعوا الإيرانيين لمشاركة كبيرة في الانتخابات البرلمانية

2020/02/18 | 14:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الى الإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية في 21 شباط لإظهار وحدة الشعب الإيراني في مواجهة "الأعداء".

وقال خامنئي إن "هدف الدعاية الأمريكية ضد الانتخابات الإيرانية، هو الفصل بين الشباب الإيرانيين ونظامهم الإسلامي"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستفشل في إحداث شقاق بين الشعب والمسؤولين"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضاف أن "الانتخابات في إيران بمثابة جهاد عام وتعزيز لقوة البلاد وحفظ ماء وجه النظام الإسلامي".

يأتي كلام خامنئي، غداة احتجاجات طلابية وسط العاصمة الإيرانية طهران، دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورفعت شعارات مناهضة للحرس الثوري.

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