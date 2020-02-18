القبض على 16 متهماً بقضايا مختلفة في ذي قار

2020/02/18 | 14:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 16 متهماً بقضايا مختلفة في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم إلقاء القبض على 13 متهماً مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، أهمها التهديد والايذاء العمد والاضرار، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

واضافت "كما ألقي القبض على ثلاثة مخمورين بحوزتهم مسدس وضبط كمية من المشروبات الكحولية".

واشارت الى انها "تمكنت من تأمين الحماية للمدارس والمعاهد والكليات وتسيير دوريات لمتابعة من يحاولون منع الطلبة والكوادر التدريسية من الدوام واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".

واكدت على "مواصلة الانتشار الامني بالقرب من التقاطعات الرئيسية والجسور الواصلة بين جانبي الجزيرة والشامية في مدينة الناصرية".

وتابعت المديرية "مفارز للدفاع المدني مسنودة بدوريات شرطة البلدة تمكنت من السيطرة على حريق في احد المنازل بمدينة الناصرية".

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