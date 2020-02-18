إيطاليا تبدي استعدادها لمواصلة دعم البيشمركة والجيش العراقي

2020/02/18 | 14:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مواصلة بلاده دعم البيشمركة والجيش العراقي.وذكر بيان لمكتب بارزاني، ان "الاخير التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لبحث العلاقات الثنائية"، مبينا ان "كونتي اكد على الدعم الإيطالي القوي في الحرب ضد تنظيم داعش، ولاسيما من خلال تدريب قوات البيشمركة".واضاف، ان "بارزاني اشاد بالعمل الذي تضطلع به حكومة إقليم كردستان في تعزيز التعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية في إلاقليم"، مشيرا الى ان "اللقاء بحث ايضا البرنامج الإصلاحي الطموح الذي تتبناه الحكومة وخصوصاً في اجتذاب المستثمرين، بما في ذلك الشركات الإيطالية من أجل الاستثمار وتسهيل الأعمال التجارية في إقليم كوردستان العراق".واوضح، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان سيواصل محادثاته الثنائية في روما غدا الاربعاء، إذ سيعقد مزيداً من المباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين".وقال رئيس وزراء إقليم كردستان بعد لقائه رئيس الوزراء الإيطالي: "يسرني أن أكون في روما للقاء رئيس الوزراء كونتي اليوم، انتهز الفرصة لأوجه شكري لإيطاليا على دعمها للبيشمركة في الحرب ضد الإرهاب في الوقت الذي لا يزال فيه تنظيم داعش يمثل تهديداً خطيراً، ولا بد من الاستمرار في الضغط عليه".وتابع: "لقد أكدتُ أيضاً على توفر حزمة من الفرص التجارية والاستثمارية وهي متاحة لأصدقائنا الإيطاليين، وأتطلع إلى تنمية علاقاتنا التجارية الثنائية في السنوات المقبلة".الى ذلك، عبّر رئيس الوزراء الإيطالي عن "استعداد بلاده لمواصلة الدعم والتنسيق مع قوات البيشمركة والجيش العراقي في مكافحة تنظيم داعش"، مشددا على "الصداقة وضرورة تمتين العلاقات مع إقليم كردستان وخصوصاً في المجال التجاري لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في الإقليم".

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