الحداد: البرلمان مستعد لعقد جلسة التصويت على حكومة علاوي في هذه الحالة

2020/02/18 | 14:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء، استعداد المجلس لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الحداد التقى اليوم، في مكتبه ببغداد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي والوفد المرافق له، وجرى بحث التطورات السياسية والأحداث الجارية على الساحة العراقية وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الحداد، بحسب البيان "استعداد مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي في حال تم الاتفاق مع الكتل النيابية والانتهاء من ترشيح الحقائب الوزارية"، داعيا إلى "ضرورة تمثيل المكونات وتحقيق التوازن في الحكومة الجديدة".

وأضاف "يجب أن تشكل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية وعليها أن تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالب المتظاهرين السلميين المدنيين، والإستجابة للمطالب المشروعة في محاربة الفساد وتحسين الأوضاع وتأمين الخدمات الأساسية وتكثيف العمل والجهود لعودة الاستقرار إلى الشارع في عموم محافظات العراق".

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