مناورات بحرية مشتركة بين تركيا ورومانيا والمانيا في البحر المتوسط

2020/02/18 | 14:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تجري مناورات بحرية مضادة للألغام في شرق البحر الأبيض المتوسط، كجزء من المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مع ألمانيا ورومانيا.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة "الأناضول" التركية "تشارك في مناورات المجموعة البحرية الدائمة الثانية التابعة لحلف شمال الأطلسي، التي بدأت في 17 شباط، كاسحات الألغام التركية إيفاليك، وأنامور، وأقصاي، وكذلك كاسحات الألغام التابعة للجيش الألماني إف جي سي فولدا، والرومانية روس في.



أدم.



إس.



باليسكوس".

وأضافت أن "طواقم السفن ستقوم بإجراء مناورة تكتيكية مشتركة وتدريب على مكافحة الألغام".

يذكر أن تركيا كانت قد أجرت، أواخر الشهر المنصرم، مناورات عسكرية شرقي البحر الأبيض المتوسط، كجزء من المجموعة البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي، بالاشتراك مع إيطاليا وألمانيا واليونان.

يشار إلى أن تركيا كانت قد استضافت في الفترة من 28 أيلول، وحتى 7 تشرين الأول عام 2018، مناورات "الحوت الأزرق 2018" في شرق البحر المتوسط، بمشاركة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية والسعودية وقطر وعدد من الدول.

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