خبير اقتصادي لـ”العهد”: الفساد في قطاع النفط كبير وخطير تسيطر عليه مافيات

2020/02/18 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد الخبير الاقتصادي علي الفريجي، الثلاثاء، أن الفساد في قطاع النفط كبير وخطير، لافتا إلى ضرورة الالتفات للمافيات المسيطرة على بعض الحقول وخاصة شرق بغداد.وقال الفريجي في حديث لفضائية “العهد”، إنه “لا يخفي على الكثيرين ان ملف النفط في العراق هو احد اكبر واخطر ملفات الفساد ولا يمكن التغاضي عن […]

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