القانونية النيابية: الجلسة الاستثنائية يمكن عقدها بأي وقت

2020/02/18 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إمكانية دعوة أعضاء المجلس بأي وقت لعقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة.

وقال عضو اللجنة النائب عمار الشبلي، إن من يدعي بأن رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب لا يمكنها دعوة أعضاء المجلس لجلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية للمجلس غير صحيح، مبينا ان الجلسة الاستثنائية تقفز على كل المسميات القانونية ويمكن عقدها في أي قت يتم الدعوة اليها من قبل رئيس المجلس وهيئة الرئاسة وفقا للدستور.

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