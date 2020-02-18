تحالف الفتح: العوائق التي كانت تحول دون المضي بتشكيل حكومته بدأت تتضاءل

2020/02/18 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، أن العوائق التي كانت تحول دون تمكن محمد توفيق علاوي من المضي بتشكيل حكومته بدأت تتضاءل.

واضاف الدراجي، من الواضح ان حكومة علاوي مستقلة لكن لا يمكن الحكم عليها كليا إلا بعد الاطلاع على أسماء الوزراء، وبالتالي يبقى السؤال القائم هو، هل يستطيع الوزير أن يعمل باستقلالية في ظل وجود قوى نافذة تملك ما لا يستطيع أي وزير مقاومتها به؟

وحول مدى قبول الكتل والأحزاب لهذه الحكومة، قال الدراجي، إن القوى السياسية اضطرت إلى القبول بهذه الوزارات بسبب النقمة الجماهيرية.

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