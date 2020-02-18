الحكيم يبحث مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ العلاقات الثنائية

2020/02/18 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ العلاقات الثنائية.

وثمّن الحكيم مواقف الاتحاد الأوروبيّ الداعمة للعراق، والمُساعَدات في المجالات كافة، ودعا إلى استمرار دعمه في إعادة إعمار المناطق المُحرّرة، ولاسيّما استكمال تنفيذ المشاريع التنمويّة المُقدّمة من قبل الاتحاد الأوروبيّ التي أعلن عن عزمه تنفيذها في مُؤتمَر الكويت عام الفين وثمانية عشر، مُؤكّداً على أهمّية احترام سيادة العراق من قبل جميع الأطراف.

وأعرب الحكيم عن رفضه المُطلَق بأن يتحوَّل إلى ساحة للصراع، أو مُنطلقاً للاعتداء على أيّة دولة، مُشدِّداً على ضرورة دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم.

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