"يصعب إجلاؤهم".. طلبة عراقيون عالقون في ووهان الصينية

2020/02/18 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السلطات العراقية، الثلاثاء، إن هناك طلابا عراقيين ما يزالون في مدينة ووهان الصينية، فيما "يصعب على العراق إرسال طائرة خاصة لإجلائهم".

ونقلت وكالة "المربد" المحلية العراقية عن السفير العراقي لدى بكين أحمد برواري قوله بأن "تسع طلاب لم يتم إجلائهم بواسطة الطائرة الإيرانية في وقت سابق بسبب مخاوف لدى معظمهم من حجرهم في إيران".

وأضاف برواري إن "أحد الطلبة كانت لديه مشاكل في الإقامة ولم يمكن حلها قبل انطلاق الطائرة"، مشيرا إلى أن "الجهات الحكومية العراقية تعمل مع السودان على نقل الطلبة العراقيين برفقة الطلبة السودانيين الموجودين في الصين".

وبين السفير العراقي أنه "في حال إجلاء الطلبة العراقيين للعاصمة السودانية الخرطوم فسيتم إرسال طائرة لنقلهم إلى العراق أو إبقائهم في السودان لحين انتهاء فترة حضانة المرض ليعودوا بعدها إلى بغداد".

أعلنت السلطات العراقية، في الخامس من فبراير الحالي، احتجاز عدد من الطلاب العراقيين مع عائلاتهم فور وصولهم إلى بغداد، قادمين من الصين.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان تداولته وسائل إعلام محلية إن الطلاب وعائلاتهم احتجزوا في مستشفى قرب المطار لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

لكن الوزارة أكدت عدم وجود إصابات بينهم، مشيرة إلى "فريقا طبيا متخصصا كان في استقبالهم".

وأرسلت الحكومة العراقية الجمعة 70 طنا من المساعدات الطبية إلى الصين، التي تعاني من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أية حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد في العراق، حيث اتخذت السلطات إجراءات صارمة لمراقبة الوافدين وفرضت حجرا على عراقيين تم إجلاؤهم مؤخرا من مدينة ووهان الصينية تحسبا لإصابتهم.

ويأتي إرسال هذه المساعدات، في وقت يشهد العراق منذ عام 2003 تراجعا ملحوظا في الخدمات الصحية نتيجة للإهمال والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة.

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