2020/02/18 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق غاب الإسباني رودريجو مورينو، نجم هجوم فالنسيا، اليوم الثلاثاء عن مران فريقه الأخير قبل التوجه إلى ميلانو لمواجهة أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ولم يشارك مورينو، المولود في البرازيل، فرانسيس كوكيلين (الذي غاب عن المران أيضًا)، أمام أتلتيكو مدريد (2-2)؛ حيث يعاني المهاجم الدولي من مشكلة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل مواجهة أتلانتا.. فالنسيا يتلقى ضربة موجعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل مواجهة أتلانتا.. فالنسيا يتلقى ضربة موجعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).