بعثة الناتو: نمتلك خططاً تهدف إلى توسيع وتطوير العمل في العراق

2020/02/18 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء (18 شباط 2020) مع رئيس بعثة الناتو، الجنرال جيني كاردينيا، استمرار عمل البعثة وتوسيع عملها في العراق.

وذكر اعلام وزارة الدفاع، في بيان، أن "رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن عثمان الغانمي، التقى اليوم، رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا".

وأشار الى أن "الجانبين أكدا أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهام البعثة وتوسيع عملها في العراق".

وقال عن الغانمي قوله: إن "اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق وتوسيع العمل خاصةً في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، بالإضافة الى زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة".

بدوره أكد الجنرال جيني، وفقا للبيان، "على ان بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة القادمة والتي تهدف الى توسيع وتطوير العمل في العراق".

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قال السبت (15 شباط 2020)، إن الحكومة العراقية لم تصدر إلى الآن موافقة رسمية بشأن استئناف عمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.

وذكر الخفاجي في مقابلة متلفزة، إن "الحكومة العراقية لم ترسل لنا موافقة رسمية بشأن استمرار عمل حلف الناتو بتدريب القوات العراقية".

وأضاف، أن "العمليات المشتركة لديها شروط لإعادة عمل حلف الناتو، منها احترام سيادة العراق، والقوانين العراقية، والإجراءات التي تعمل بها حكومة بغداد".

وأوضح الخفاجي، أن "استئناف عمليات حلف شمال الأطلسي، يعد مهماً بالنسبة للعراق، للقضاء على خلايا تنظيم داعش"، مشيراً إلى أننا "ملتزمون بقرارات الحكومة العراقية".

وتابع الخفاجي، أن "النقاشات والاجتماعات بشأن استمرار عمليات حلف الناتو في العراق، مازالت مستمرة"، لافتاً إلى أن "الاجتماعات وصلت إلى نتائج متقدمة".

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